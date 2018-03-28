В Самарский регион африканская чума свиней могла попасть из Саратовской области

Африканскую чуму свиней завезли в наш регион, предположительно, из Саратовской области . Об этом рассказали на итоговой пресс-конференции в управлении Россельхознадзора по Самарской области . Напомним, в прошлом году вспышки АЧС были зафиксированы в Хворостянском и Красноармейском районах губернии. Сотрудники ведомства провели эпизоотическое расследование, в результате которого появились несколько версий проникновения вируса в хозяйства Самарской области. Причиной могли стать корма или оборудование, завезенные из территории поражения. «Непосредственно в 30 километрах от Хворостянского района имелось неблагополучное хозяйство по африканской чуме, это в Саратовской области уже. И в Саратовской области таких случаев в прошлом году свыше 50», — прокомментировал заместитель руководитель управления Россельхознадзора по Самарской области Владимир Коон.

В 2017 году в Самарской области на карантинных территориях уничтожили порядка тысячи голов свиней, ущерб составил около 10 млн рублей. Сейчас сотрудники департамента ветеринарии совместно с муниципалитетами проводят учет животных в личных подсобных хозяйствах и КФХ региона, а также разъяснительную работу с местным населением.