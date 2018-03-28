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Луцкий филиал «Богдана» протестует против запчастей из России и Швейцарии
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Луцкий филиал «Богдана» протестует против запчастей из России и Швейцарии 

Украина.ру 34 минуты назад
Фото: Украина.ру
В Луцке перед началом сессии городского совета перед административным зданием начался митинг работников местного троллейбусного завода — филиала корпорации «Богдан-Моторс».
Видео с места событий разместил депутат Луцкого горсовета Павел Данильчук.
Активисты держат плакаты с надписями «Поддержка украинского производителя — это поддержка отечественной экономики», «Нет — иностранным троллейбусам», «Заказ — „Богдану“!»».
Митингующие также обеспокоены тем, что при производстве троллейбусов «Богдан» используются комплектующие российских поставщиков. Об этом недавно рассказали журналисты программы «Схемы».
В сюжете говорится, что полгода назад корпорация «Богдан Моторс» выиграла тендер на полмиллиарда гривен для того, чтобы изготовить для киевлян 80 новых троллейбусов. Как оказалось, внутри этих троллейбусов практически ничего украинского.
Журналисты получили от транспортной комиссии Киевсовета документ с техническими характеристиками транспортных средств. Блоки питания — российское предприятие «Чергос», главный предохранитель — из Швейцарии, контакторы и главный выключатель — из Приднестровья, система управления двигателем — снова российский «Чергос», тяговый электродвигатель — ДТА-2У1— тоже из города Пскова (Россия).
Как же так получилось, что Украина фактически не прекращала сотрудничество с российскими заводами. Дело в том, что совладельцем компании «Богдан Моторс» является первый заместитель секретаря СНБО, давний бизнес-партнер украинского президента Олег Гладковський. А ведь именно СНБО и утверждает списки физических и юридических лиц, с которыми запрещено или разрешено сотрудничать.
Сам Гладковский заявил, что о российских двигателях ему неизвестно. Гендиректор« Богдан Моторс » Виталий Старосуда отрицать факт поставок российских комплектующих отрицать не стал, но поспешил заявить, что именно с этого момента завод больше иностранные комплектующие не закупает.
Однако факты говорят об обратном. При детальном изучении комплектации подтвердилось, что в троллейбусах действительно установлена ​​система управления двигателем российской компании «Чергос», а также тяговый электродвигатель ДТА-2У1 — тоже из России, производства Псковского электромашиностроительного завода.
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