Воробьев поблагодарил активных пользователей портала «Добродел»

«Хочу поблагодарить всех активных жителей и еще раз попросить жителей, чтобы регистрировались в «Доброделе», участвовали, голосовали. Для нас это очень важно. Потому что если мы делаем то, за что голосуют люди, за что просят люди, это супер важно», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье»

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.

После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли проблема. Если она не решена, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.