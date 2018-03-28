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Ищите деньги: суд обязал мэрию поставить фонари на тёмном шоссе у кладбища
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Ищите деньги: суд обязал мэрию поставить фонари на тёмном шоссе у кладбища 

ngs.ru 32 минуты назад
Фото: ngs.ru
Центральный районный суд Новосибирска обязал мэрию поставить фонари на выезде из города в сторону Раздольного.
Суд у городского департамента транспорта выиграла прокуратура Октябрьского района.
«Сегодня решение вступило в силу», — сообщил корреспонденту НГС помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Олег Рябов.
Как ранее поясняли в районной прокуратуре, уличного освещения нет на трёхкилометровом отрезке дороги от остановки «ПАТП-9» на Гусинобродском шоссе до выезда из города по Гусинобродскому тракту.
При этом там размещаются, например, кладбище и крематорий «Закаменский», и осветить дорогу нужно в том числе для того, чтобы горожане смогли безопасно до них доезжать.
Центральный районный суд встал на сторону прокуратуры. «Исковые требования к департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии об обязании обеспечить наличие стационарного освещения удовлетворить», — говорится в решении суда от 26 февраля.
До сегодняшнего дня стороны могли обжаловать это решение, но апелляционной жалобы от ответчика в суд не поступало, уточнил Олег Рябов.
По его словам, на установку фонарей суд дал департаменту транспорта время до 1 октября 2018 года.
Корреспондент НГС направила в пресс-центр мэрии официальный запрос в связи с вступлением решения в силу.
Ранее в пресс-центре мэрии сообщали, что при планировании новых линий уличного освещения на 2018–2020 годы власти опираются на наказы избирателей. Гусинобродское шоссе в эти планы не входило, но предварительно затраты на проектирование и монтаж уличного освещения в этом месте оценивались в 7 миллионов рублей.
«Кроме того, в связи с удалённостью автодороги необходимо обеспечить наличие источника электроснабжения», — поясняли в мэрии.
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