Ищите деньги: суд обязал мэрию поставить фонари на тёмном шоссе у кладбища

Центральный районный суд Новосибирска обязал мэрию поставить фонари на выезде из города в сторону Раздольного.

Суд у городского департамента транспорта выиграла прокуратура Октябрьского района.

«Сегодня решение вступило в силу», — сообщил корреспонденту НГС помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Олег Рябов

Как ранее поясняли в районной прокуратуре , уличного освещения нет на трёхкилометровом отрезке дороги от остановки «ПАТП-9» на Гусинобродском шоссе до выезда из города по Гусинобродскому тракту.

При этом там размещаются, например, кладбище и крематорий «Закаменский», и осветить дорогу нужно в том числе для того, чтобы горожане смогли безопасно до них доезжать.

Центральный районный суд встал на сторону прокуратуры. «Исковые требования к департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии об обязании обеспечить наличие стационарного освещения удовлетворить», — говорится в решении суда от 26 февраля.

До сегодняшнего дня стороны могли обжаловать это решение, но апелляционной жалобы от ответчика в суд не поступало, уточнил Олег Рябов.

По его словам, на установку фонарей суд дал департаменту транспорта время до 1 октября 2018 года.

Корреспондент НГС направила в пресс-центр мэрии официальный запрос в связи с вступлением решения в силу.

Ранее в пресс-центре мэрии сообщали, что при планировании новых линий уличного освещения на 2018–2020 годы власти опираются на наказы избирателей. Гусинобродское шоссе в эти планы не входило, но предварительно затраты на проектирование и монтаж уличного освещения в этом месте оценивались в 7 миллионов рублей.

«Кроме того, в связи с удалённостью автодороги необходимо обеспечить наличие источника электроснабжения», — поясняли в мэрии.