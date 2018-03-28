Кандидатуру Галицкого выдвигают на должность председателя правительства РФ 

Краснодар. 28 марта — Новая Кубань. Уровень доверия горожан к бизнесмену Сергею Галицкому настолько велик, что на портале change.org уже начали собирать подписи за выдвижение его кандидатуры на должность премьер-министра страны.
— Только с таким премьер-министром Россия сможет осуществить «Великий Скачок Развития», — под таким лозунгом была опубликована петиция.
В тексте приводится информация о его биографии, интересные факты из жизни, сведения об успешности бизнеса. Отмечаются черты характера, которые позволили бы ему начать работу на благо развития всей страны в статусе чиновника высшего ранга.
Напомним, что Сергей Галицкий совсем недавно продал свой бизнес. Компания «Магнит», основателем и руководителем которой он являлся, передана группе ВТБ. Контракт был заключен на инвестиционном форуме в Сочи.
Сообщая об уходе Галицкий не скрывал сожаления.
Розничная сеть бизнесмена стабильно и планомерно развивалась на протяжении многих лет. Благодаря успешному бизнесу Галицкий мог позволить себе и благородные жесты, направленные на развитие Краснодара и всего региона. Он реализовывал социально-значимые проекты.
Даже после ухода из «Магнита» Сергей Галицкий не отказался от выполнения данного обещания по реконструкции кинотеатра «Аврора».
Жители Краснодара неоднократно выступали с различными инициативами и придании особого статуса заслугам мецената. Именем Сергей Галицкого просили назвать улицу в краевой столице. Однако он сам попросил этого не делать.
Недавно Галицкий был удостоен звания почетного гражданина Краснодара.
Петиция о выдвижении кандидатуры Сергея Николаевича на должность председателя правительства РФ была опубликована 26 марта. На сегодняшний день её подписали уже более 300 человек.