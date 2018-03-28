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Visa организовывает конкурс по переходу на безналичные расчеты для малого бизнеса
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Visa организовывает конкурс по переходу на безналичные расчеты для малого бизнеса 

Банки.ру 32 минуты назад
Платежная система Visa в связи с проведением в РФ Чемпионата мира по футболу—2018 организует конкурс для малого бизнеса, направленный на переход к безналичным расчетам. Об этом рассказала генеральный директор Visa в России Екатерина Петелина в ходе презентации программы.
Десять предприятий малого бизнеса получат 10 тыс. долларов на технологическое обновление. Для участия необходимо записать видеозаявку, в которой предприниматель должен будет рассказать про свой бизнес, объяснить, почему безналичные платежи важны для его развития. Также участники должны будут презентовать, какую новую идею для развития бизнеса они хотят воплотить и готовятся ли они встречать гостей футбольного первенства.
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Прием заявок начнется в апреле—мае, победители будут объявлены в июне.
«Я очень рада, что Россия стала одним из первых рынков в мире, где Visa реализует программу поддержки малого бизнеса по переходу на электронные платежи. Мы надеемся, что конкурс #Чемпионыбизнеса поможет российским предпринимателям не только воплотить в жизнь идеи, но и предложить потребителям более удобные и безопасные способы оплаты», — прокомментировала Екатерина Петелина.
Все видеозаявки, принятые к участию в конкурсе, размещаются в социальных сетях с хэштегами #Чемпионыбизнеса и #Visa. Приз может быть потрачен на реализацию предложенной идеи или технологическое обновление, связанное с приемом безналичных платежей. Оценивать идеи участников будет жюри, куда войдут известные российские предприниматели, представители компании Visa и банков-партнеров.
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