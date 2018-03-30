Минприроды держит на особом контроле ситуацию с мусорным полигоном «Ядрово» 

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Минприроды России держит на особом контроле ситуацию с мусорным полигоном «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области, сообщил РИА Новости министр экологии и природопользования РФ Сергей Донской.
"Держим", — сказал он, отвечая на вопрос, держит ли Минприроды РФ ситуацию на особом контроле.
На прошлой неделе, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа, к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей.
Ранее в Волоколамском районе был введен режим повышенной готовности в связи с ситуацией на мусорном полигоне «Ядрово». Часть людей уже получила средства индивидуальной защиты.