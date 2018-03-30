Российское посольство обвинило власти Британии в лицемерии

"Что касается Сергея Скрипаля, то британская сторона отказывается от предоставления нам какой-либо информации, ссылаясь на его британское гражданство. Из открытых источников мы знаем, что он остается в критическом, но стабильном состоянии. Нельзя не отметить лицемерие британских властей, которые за границей всегда требуют доступа к лицам, имеющим британский паспорт наряду с паспортом другой страны, однако отказывают в этом праве России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Скрипаль имеет двойное гражданство. Также власти Великобритании отказывают дипломатам в доступе к Юлии Скрипаль , являющейся гражданкой России.

Ранее сообщалось, что двоюродная сестра Юлии Скрипаль Виктория решила навестить ее в Лондоне.