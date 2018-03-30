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Российские дипломаты сделали заявление в связи с улучшением состояния Юлии Скрипаль
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Российские дипломаты сделали заявление в связи с улучшением состояния Юлии Скрипаль 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Посольство России в Великобритании радо вестям об улучшении состояния дочери работавшего на британские спецслужбы экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля, и теперь настаивает на предоставлении консульского доступа к ней.
«Хорошая новость, что Юлия Скрипаль, как сообщается, идет на поправку. Мы настаиваем на своем праве увидеть ее в соответствии с консульской конвенцией 1968 года», — передает РИА «Новости» сообщение посольства в Twitter.
В начале марта Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены нервно-паралитическимгазом в британском Солсбери. Лондон бездоказательно обвинил в этом Россию, после чего из двух десятков стран были высланы почти полторы сотни российских дипломатов.
Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, накануне пришедшая в себя после отравления нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери, уже может есть и пить.
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