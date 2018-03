Российские дипломаты предположили, что скажут о «деле Скрипаля» в будущем

Российские дипломаты отреагировали на статью «Пятнадцать лет спустя война в Ираке все еще отравляет нашу жизнь» британского колумниста Гэри Юнга. В тексте автор говорит о последствиях для Великобритании вторжения США и антииракской коалиции, в которую вошли в том числе и британские военные. По словам автора, реакция СМИ и распространение ими информации об оружии массового уничтожения, якобы находившемся в Ираке, стало началом того, что «сегодня называется фейковыми новостями».

"Быстрая недобросовестная работа с фактами, введение аудитории в заблуждение, формирование лживых досье, игнорирование или искажение результатов экспертиз — все это привело к тому, что мы живем в мире, где эксперты не ценятся, а факты считаются чем-то необязательным", — говорится в статье.

"Опасная кампания, основанная на «засекреченных, но очень надежных доказательствах по проблеме запрещенного оружия», до сих пор выходит боком. Будут ли через 15 лет говорить то же самое о «деле Скрипаля »?" — задались вопросом сотрудники посольства.

A toxic campaign based on «classified but very reliable evidence on prohibited weapons» still backfires. Will the same be said about the Skripal affair in 15 years? pic.twitter.com/JpUQ5R19Uh

— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 30 марта 2018 г.

Работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство , Россия это категорически отрицает.

В 2003 году объединенные силы США и антииракской коалиции начали военную операцию против Ирака, которая впоследствии получила название «Иракская свобода». Официальным поводом к вторжению стала информация американских разведслужб, которые утверждали, что нашли свидетельства разработок в Ираке оружия массового уничтожения. Впоследствии каких либо веских доказательств тому найдено не было.