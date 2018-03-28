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Бывшие топ-менеджеры российских компаний расскажут Лондону о коррупции в РФ
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Бывшие топ-менеджеры российских компаний расскажут Лондону о коррупции в РФ 

pasmi.ru 1 час назад
В британском парламенте выслушают показания бывших менеджеров российских компаний «Росгосстрах» и «Альфа-групп», которые должны будут дать показания о коррупции в России. Слушания назначены в связи с обострением российско-британских отношений, вызванных инцидентом с отравлением бывшего разведчика Сергея Скрипаля, и готовящимися мерами в отношении россиян, хранящих свои активы в Великобритании.
Лондон узнает о российской коррупции
Свидетелями на сессии британского парламента по теме «Российская коррупция и Великобритания» станут бывший директор по управлению и контролю активами управляющей компании консорциума «Альфа-Групп» Владимир Ашурков, обосновавшийся в Лондоне в 2014 году, и бывший вице-президент «Росгосстраха» Роман Борисович.
Показания Ашуркова и Борисовича могут пригодится британским парламентариям при подготовке санкционных мер в отношении состоятельных граждан России, которые хранят в Великобритании свои активы, чье происхождение вызывает у местных властей подозрения в законности. Недавно министр обороны Великобритании заявил, что власти уже выписали несколько постановлений об аресте имущества россиян, которые оказались замешаны в отмывании денег.
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