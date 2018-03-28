Бывшие топ-менеджеры российских компаний расскажут Лондону о коррупции в РФ

Лондон узнает о российской коррупции

Свидетелями на сессии британского парламента по теме «Российская коррупция и Великобритания» станут бывший директор по управлению и контролю активами управляющей компании консорциума «Альфа-Групп» Владимир Ашурков , обосновавшийся в Лондоне в 2014 году, и бывший вице-президент «Росгосстраха» Роман Борисович.

Показания Ашуркова и Борисовича могут пригодится британским парламентариям при подготовке санкционных мер в отношении состоятельных граждан России, которые хранят в Великобритании свои активы, чье происхождение вызывает у местных властей подозрения в законности. Недавно министр обороны Великобритании заявил, что власти уже выписали несколько постановлений об аресте имущества россиян, которые оказались замешаны в отмывании денег.