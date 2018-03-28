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Собственный источник: на «Гидропрессе» бастуют рабочие
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Собственный источник: на «Гидропрессе» бастуют рабочие 

АиФ-Оренбург 41 минуту назад
Фото: АиФ-Оренбург
Из собственных источников информации «АиФ Оренбургу» стало известно о забастовке работников оренбургского завода «Гидропресс».
Сотрудники предприятия рассказали, что им выплатили только половину зарплаты за февраль, за март законные выплаты они не получили. Заводчане бросили работу и требуют расчета. Некоторым из них, кто бастовал ранее, перечислили деньги, но большинству нет.
«АиФ Оренбург» следит за развитием событий.
Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело в отношении руководства оренбургского завода «Гидропресс», когда с мая по октябрь 2017 года работникам не выплачивалась заработная плата, несмотря на то, что денежные средства на счетах предприятия были.
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