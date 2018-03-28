Тулеев: «определенные силы» пытаются «нажиться на чужом горе»

Украине, России — день траура по погибшим в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». В Кузбассе, в Ингушетии и в Приморье он продлится три дня. Беларуссия приспустила флаги и отменила развлекательные мероприятия. У посольств России в Латвии Индонезии , а также других странах — цветы и свечи.

Глава Кемеровской области Аман Тулеев обратился к жителям Кузбасса. В видеообращении он заявил, что определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей и получить выгоду на чужом горе.

«Уважаемые кузбассовцы, я обращаюсь к вам, потому что время очень трудное. Про трагедию вы все знаете, и вокруг нее определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей, пытаются на чужом горе нажиться, и, соответственно, страшно просто раскачивать ситуацию. Посмотрите: Украина, телефонный этот хулиган во всю мощь обзванивает наши морги, говорит, что примите там. И уже чуть ли вот число погибшим там насчитывают уже, я не знаю, 600-700 человек. Хотя ведь работают официальные органы, МЧС . И вам доложили, трагедию ведь переживает вместе с нами, ну, весь мир практически. Такого никогда не было. Весь мир. Я еще раз вам говорю, я не могу вот к этому относиться даже через личную призму, потому что погибла и моя племянница. Страшное это горе. И вот в это время, ну, всегда же на Руси было, ну, горе — всегда люди объединяются. А посмотрите, что вообще творится. Шахта «Юбилейная». Два раза анонимные звонки. Шахта заминирована. Ну, какой порядок? Мы обязаны просто шахтеров поднимать. Теперь спускаем. Только спустили снова — шахта заминирована. Конкретно вот — «Юбилейная». Теперь такие проходят звонки по шахте «Антоновск». Шахта «Полосухинская». Это все в районе Новокузнецка . Для чего это делается? Чтобы озлобились люди. Зафиксировать наша служба не может пока. Откуда-то идет там — в Джакарте , в Индонезии, он откуда-то там звонит. И вот под видом этого сейчас выступает прямо, представляете, вот вчера, допустим. «Мы — областной суд», к семьям погибшим прямо обращается, «приезжайте в областной суд, будет предварительное слушание». Дюди верят, едут. Областной суд вообще не в теме. Просто травля идет со всех сторон. И, к сожалению, они уже пошли даже по семьям, вот по семьям погибших. Даже с ними уже начинают работать».

На пранкера, которого упоминал Тулеев, в России завели дело о возбуждении ненависти или вражды. Об этом сообщили в Следственном комитете.