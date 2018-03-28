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Эксперт оценил законопроект об ужесточении ответственности авиадебоширов
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Эксперт оценил законопроект об ужесточении ответственности авиадебоширов 

RT на русском 38 минут назад
Заслуженный пилот СССР, член Общественного совета при Ространснадзоре Олег Смирнов прокомментировал RT внесение правительством в Государственную думу проекта закона об ужесточении административной ответственности за совершение противоправных действий на авиатранспорте. «Проблема авиадебоширов давно приобрела свою актуальность, и мы ещё около пяти лет назад предлагали рассмотреть закон, который бы определял уголовную, административную ответственность за это, и легализацию чёрных списков. Закон приняли недавно, и это всё играет в пользу безопасности порядочных пассажиров, детей, которые летят с ними и пожилых людей. Дебошир — прямая угроза… Ничем не отличается от террориста по последствиям его пьяных, неразумных действий, которые он позволяет себе в полёте», — отметил Смирнов.
Как отмечено в справке к документу, ответственность предлагается усилить и за такие деяния, как управление воздушным судном лицом, не имеющим права управления.
По словам эксперта, это необходимая мера для обеспечения должной безопасности полётов.
«Мы, профессионалы, настаиваем на этом. Если летательным аппаратом управляет необученный, неподготовленный, не имеющий лицензии человек, то это прямая опасность для воздушных судов, которые заходят на посадку или взлетают. В каждом судне находится от десятка до нескольких сотен пассажиров. Я думаю, что Госдума рассмотрит и быстро примет этот закон, необходимый для отрасли», — отметил Смирнов.
Ранее в пресс-службе кабмина заявили, что правительство внесло в Государственную думу проект закона об ужесточении административной ответственности за совершение противоправных действий на авиатранспорте.
16 марта правительство поддержало ужесточение административной ответственности авиадебоширов.
RT на русском: последние новости
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