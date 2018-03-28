Волгоградец производит оборудование для жареного мороженого?

Парень из Волжского открыл бизнес и теперь продает фризеры по всей России

Антон Василенко начинал с печати на футболках, потом открыл клининговую компанию и кафе, где производили сладости.

«А в 2016 году я создал свой фризер для «жареного» мороженого, которому пока нет равных по мощности, скорости приготовления и надёжности в эксплуатации», — говорит предприниматель.

Липецке, С этой идеей он обратился в областной бизнес-инкубатор, где ему помогли получить сертификат на технику, а в Торгово-промышленной палате — запатентовать торговую марку, а потом начал производство оборудования. Компания реализовала уже более 200 комплектов оборудования по всей стране, а также оформила четыре франшизы в Екатеринбурге Новосибирске и Актобе ( Казахстан ). Пойти по его стопам и начать производство собственного оборудования не так сложно.