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Волгоградец производит оборудование для жареного мороженого?
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Волгоградец производит оборудование для жареного мороженого? 

АиФ Волгоград 39 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Парень из Волжского открыл бизнес и теперь продает фризеры по всей России.
Антон Василенко начинал с печати на футболках, потом открыл клининговую компанию и кафе, где производили сладости.
«А в 2016 году я создал свой фризер для «жареного» мороженого, которому пока нет равных по мощности, скорости приготовления и надёжности в эксплуатации», — говорит предприниматель.
С этой идеей он обратился в областной бизнес-инкубатор, где ему помогли получить сертификат на технику, а в Торгово-промышленной палате — запатентовать торговую марку, а потом начал производство оборудования. Компания реализовала уже более 200 комплектов оборудования по всей стране, а также оформила четыре франшизы в Екатеринбурге, Липецке, Новосибирске и Актобе (Казахстан). Пойти по его стопам и начать производство собственного оборудования не так сложно.
«В центре инжиниринга регионального бизнес-инкубатора проводится отбор на предоставление услуг субъектам малого и среднего бизнеса — это патентование, сертификация, а также разработка проектно-конструкторской документации», — пояснил директор «Волгоградского областного бизнес-инкубатора» Александр Крылов.
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