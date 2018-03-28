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В районе Люблино в минувшем году заменили 34 лифта
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В районе Люблино в минувшем году заменили 34 лифта 

Управа района Люблино 38 минут назад
Фото: Мое Люблино
В многоквартирных домах, расположенных на территории района Люблино, в прошлом году была проведена замена 34 лифтов. Об этом рассказал глава управы района Алексей Бирюков в рамках отчета перед советом депутатов.
— Также особое значение придается подготовке жилых строений района к эксплуатации в зимний период. В районе Люблино 445 жилых строений с учетом четырех общежитий и 18 управляющих компаний. В рамках еженедельной работы тепловой комиссии района были устранены проблемы, возникающие при подготовке объектов к работе в отопительный сезон, — добавил Алексей Бирюков.
Таким образом, пуск отопления в этом сезоне был осуществлен в соответствии с утвержденными графиками. (мю)
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