Ещё
Ремонтные работы почти в 40 дворах Люблино планируется выполнить до конца года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ремонтные работы почти в 40 дворах Люблино планируется выполнить до конца года 

Агентство «Москва» 55 минут назад
Фото: Управа района Люблино
Почти в 40 дворах столичного района Люблино выполнят ремонтные работы в 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба управы района.
«На 39 дворовых территориях района Люблино состоятся благоустроительные работы. В этом году силами ГБУ «Жилищник района Люблино» также будут проведены работы на шести объектах образования. Кроме того, в программу капремонта на этот год включен дом, расположенный по адресу: ул. Люблинская, д. 127/1», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в число придомовых территорий, где запланирован ремонт, вошли девять дворов, выбранных пользователями портала «Активный гражданин» в ходе голосований.
Агентство «Москва»: последние новости
Подмосковная полиция задержала подозреваемых в краже у бизнесмена 42 млн руб. В.Володин поручил доработать пакет законопроектов о защите прав медработников Мосгорсуд взыскал с «Мерседес-Бенц РУС» 4 млн руб. за отказ от ремонта автомобиля
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посол раскрыл давно задуманную провокацию против РФ27
Экс-посол Британии: кому выгодно отравление Скрипаля21
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»
Миллиардеры в неволе: за что Магомедовых отправили в СИЗО146
Дипломаты узнали об издевательствах над Ярошенко в тюрьме
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение