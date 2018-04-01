Ремонтные работы почти в 40 дворах Люблино планируется выполнить до конца года

Почти в 40 дворах столичного района Люблино выполнят ремонтные работы в 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба управы района.

«На 39 дворовых территориях района Люблино состоятся благоустроительные работы. В этом году силами ГБУ «Жилищник района Люблино» также будут проведены работы на шести объектах образования. Кроме того, в программу капремонта на этот год включен дом, расположенный по адресу: ул. Люблинская, д. 127/1», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в число придомовых территорий, где запланирован ремонт, вошли девять дворов, выбранных пользователями портала «Активный гражданин» в ходе голосований.