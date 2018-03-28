14 и 21 апреля в Старом Крюково пройдут субботники

Уважаемые жители района Старое Крюково!

С 1 апреля по 30 апреля 2018г., в Зеленограде проводится месячник весеннего благоустройства, целями которого являются приведение в порядок территории округа после зимнего периода, выполнение озеленительных работ, обеспечение надлежащего содержания объектов озеленения, оздоровление экологической обстановки, создание комфортных условий для жителей города.

14 и 21 апреля во всех округах столицы пройдут традиционные общегородские субботники, участие в которых могут принять все желающие.

На территории района Старое Крюково общественные работы с участие жителей пройдут по следующим адресам:

14 апреля 2018г.

— районная площадка у корп.902 21 апреля 2018г.

− Сквер у памятника А. С. Пушкина (у корп.820).

— Каштановая аллея (у ДТДиМ).

Начало работ 9-00.

Место выдачи инвентаря:

− управа района Старое Крюково, корп.830 — мастерский участок ГБУ «Жилищник района Старое Крюково», корп.922 Субботники — это добрый признак прихода весны.

Приглашаем жителей 8 и 9 микрорайонов принять участие в благоустройстве родного города! Приходите на субботник — помогите привести в порядок любимый район!

Тел. для справок: 8-499— 710-64-11