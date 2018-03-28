Ещё
14 и 21 апреля в Старом Крюково пройдут субботники
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

14 и 21 апреля в Старом Крюково пройдут субботники 

Управа района Старое Крюково 1 час назад
Фото: Управа района Старое Крюково
Уважаемые жители района Старое Крюково!
С 1 апреля по 30 апреля 2018г., в Зеленограде проводится месячник весеннего благоустройства, целями которого являются приведение в порядок территории округа после зимнего периода, выполнение озеленительных работ, обеспечение надлежащего содержания объектов озеленения, оздоровление экологической обстановки, создание комфортных условий для жителей города.
14 и 21 апреля во всех округах столицы пройдут традиционные общегородские субботники, участие в которых могут принять все желающие.
На территории района Старое Крюково общественные работы с участие жителей пройдут по следующим адресам:
14 апреля 2018г.
— районная площадка у корп.902  21 апреля 2018г.
− Сквер у памятника А. С. Пушкина (у корп.820).
— Каштановая аллея (у ДТДиМ).
Начало работ 9-00.
Место выдачи инвентаря:
− управа района Старое Крюково, корп.830  — мастерский участок ГБУ «Жилищник района Старое Крюково», корп.922  Субботники — это добрый признак прихода весны.
Приглашаем жителей 8 и 9 микрорайонов принять участие в благоустройстве родного города! Приходите на субботник — помогите привести в порядок любимый район!
Тел. для справок: 8-499— 710-64-11
Управа района Старое Крюково: последние новости
Памятка при проведении теракта Отделение социальной реабилитации района Старое Крюково провело экскурсию в аквариум-океанариум Акция "Добрые крышечки" продолжается
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев обратился к жителям Кузбасса311
Первая отставка произошла в Кемерово468
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово138
Обзор зарубежных СМИ: Европа отнимает сало у украинцев174
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1086
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
00:22
Два детских сада построят в ТиНАО
Новости Москвы
01:00
В Воронцовском парке пройдет весенняя уборка
Новости Москвы
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Личный счет
02:45
Георгий Жженов сыграл шпиона после 17 лет лагерей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
03:52
Джанабаева: жизнь никогда не будет прежней
Шоу-бизнес
04:52
В МХТ возмущены гадкими слухами о Зудиной
Шоу-бизнес
09:43
Фестиваль культурного наследия пройдет в апреле
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение