Прокуратура: аренда Центрального парка в Красноярске велась с нарушениями

Прокуратура Красноярского края проверила насколько эффективно исполняются правила договора аренды Центрального парка арендатором и выявила многочисленные нарушения.

В 2002 году комплекс парка был передан в аренду ЗАО «Торговый дом „Пикра“ на 25 лет, но в 2003 компания уступила свои права другой организации — ЗАО „Центральный парк“. Выяснилось, что ЗАО сдаёт торговые и иные объекты по договорам субаренды и без них. Прокуратура установила, что с компанией „Барклай“ был заключён договор на аренду нежилого здания, а договора на аренду земли — нет. Спустя три года за аренду земли стали брать плату на основании договора приложения к договору аренды земли. Также нарушения были выявлены при размещении временных сооружений.

В результате администрацию города обвинили в неэффективном управлении муниципальным имуществом, контроль за деятельностью арендатора не осуществлялся. В результате арендатор только извлекал прибыль, вместо того, чтобы организовать культурно-досуговый центр местами массового отдыха горожан. Прокуратура вынесла вице мэру города представление об устранении нарушений.