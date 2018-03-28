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Прокуратура: аренда Центрального парка в Красноярске велась с нарушениями
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Прокуратура: аренда Центрального парка в Красноярске велась с нарушениями 

АиФ Красноярск 52 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
Прокуратура Красноярского края проверила насколько эффективно исполняются правила договора аренды Центрального парка арендатором и выявила многочисленные нарушения.
В 2002 году комплекс парка был передан в аренду ЗАО «Торговый дом „Пикра“ на 25 лет, но в 2003 компания уступила свои права другой организации — ЗАО „Центральный парк“. Выяснилось, что ЗАО сдаёт торговые и иные объекты по договорам субаренды и без них. Прокуратура установила, что с компанией „Барклай“ был заключён договор на аренду нежилого здания, а договора на аренду земли — нет. Спустя три года за аренду земли стали брать плату на основании договора приложения к договору аренды земли. Также нарушения были выявлены при размещении временных сооружений.
В результате администрацию города обвинили в неэффективном управлении муниципальным имуществом, контроль за деятельностью арендатора не осуществлялся. В результате арендатор только извлекал прибыль, вместо того, чтобы организовать культурно-досуговый центр местами массового отдыха горожан. Прокуратура вынесла вице мэру города представление об устранении нарушений.
Напомним, что власти города сейчас хотят забрать парк у арендатора. В середине марта глава города Сергей Ерёмин потребовал, чтобы парк снова передали городу, а парк сделали зелёной зоной. Но на следующий день после этого на территории парка сожгли здание, в котором располагалась комната смеха.
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