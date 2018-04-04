Общежитие со спорткомплексом РЭУ им. Г. Плеханова в центре Москвы планируют ввести в эксплуатацию в июле

Общежитие со спортивным комплексом Российского экономического университета им. Г. Плеханова в центре Москвы планируется ввести в эксплуатацию в июле 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) со ссылкой на председателя Олега Антосенко.

«Общежитие со спортивным комплексом Российского экономического университета им. Г. Плеханова в центре Москвы планируется ввести в эксплуатацию в июле 2018 г. Все 14 этажей здания построены. Ведутся работы по устройству фасадов, внутренних инженерных систем, отделочные работы. Общая площадь новостройки составит свыше 50 тыс. кв. м», — приводятся в сообщении слова О. Антосенко.

В пресс-службе уточнили, что новое 14-этажное общежитие расположено в пяти минутах ходьбы от основного корпуса РЭУ им. Г. Плеханова по адресу: Стремянный переулок, вл. 28 (ЦАО).

«Общежитие рассчитано на проживание 493 студентов в одно-, двух— и трехкомнатных номерах. Во всех номерах будут кухни и санузлы. Кроме того, в здании предусмотрены комнаты для самостоятельных занятий, комнаты отдыха и досуга, игровые комнаты для детей, постирочные, гладильные. Зона спортивного назначения будет включать плавательный бассейн 15х25 м, над бассейном — зал для мини-футбола и баскетбола, тренажерный зал, залы для занятий фитнесом, вспомогательные помещения. В двухуровневой подземной части разместится паркинг на 190 машиномест. Объект возводится за счет средств инвестора», — указано в сообщении.

О. Антосенко добавил, что с начала строительства совместно с выездными лабораториями Центра экспертиз на объекте проведено 43 проверки, по их итогам выявлено 89 нарушений, на участников строительства наложены штрафные санкции. «Большинство нарушений застройщик устраняет оперативно», — подчеркнул О. Антосенко.