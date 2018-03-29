В мэрии отчитались о текущем ремонте ям на дорогах

Мэрия Красноярска отчиталась о текущем ремонте ям на дорогах. В порядок уже приведено 1500 квадратных метров дорожного полотна. До начала сезона ремонтных работ запланировано устранить ямы на 4 600 тысячах квадратных метров асфальтового покрытия на общую сумму 8 670 000 рублей.

Заделывать крупные ямы и выбоины дорожники начали с 12 марта. Специалисты рассказали, что ремонт проводится по технологии «Литый асфальт», которая позволяет работать при низких температурах. Ремонт выполняется преимущественно в ночное время, чтобы минимизировать дорожные заторы.

Работы проведены на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», ул. Вавилова, в мкрн. Покровский (ул. Линейная, 4-ая Продольная, 4-ая Дальневосточная), по ул. Молокова, Алексеева, Октябрьская, 9 мая, 78 Добровольческой бригады, на Мичуринском мосту (в сторону ул. Павлова), ул. Академгородок, Тотмина, Юшкова, Крупская, 60 лет Октября, Калинина, Павлова, Пионерской Правды, Щорса и ряде других магистралей.