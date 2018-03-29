Ещё
В мэрии отчитались о текущем ремонте ям на дорогах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В мэрии отчитались о текущем ремонте ям на дорогах 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Мэрия Красноярска отчиталась о текущем ремонте ям на дорогах. В порядок уже приведено 1500 квадратных метров дорожного полотна. До начала сезона ремонтных работ запланировано устранить ямы на 4 600 тысячах квадратных метров асфальтового покрытия на общую сумму 8 670 000 рублей.
Заделывать крупные ямы и выбоины дорожники начали с 12 марта. Специалисты рассказали, что ремонт проводится по технологии «Литый асфальт», которая позволяет работать при низких температурах. Ремонт выполняется преимущественно в ночное время, чтобы минимизировать дорожные заторы.
Работы проведены на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», ул. Вавилова, в мкрн. Покровский (ул. Линейная, 4-ая Продольная, 4-ая Дальневосточная), по ул. Молокова, Алексеева, Октябрьская, 9 мая, 78 Добровольческой бригады, на Мичуринском мосту (в сторону ул. Павлова), ул. Академгородок, Тотмина, Юшкова, Крупская, 60 лет Октября, Калинина, Павлова, Пионерской Правды, Щорса и ряде других магистралей.
АиФ Красноярск: последние новости
Шесть чудес над Енисеем. Красноярские мосты были самыми большими в Азии В Норильске мусоровоз потерял множество документов с персональными данными В Красноярске на 4 месяца перекрыли ул. Копылова
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово51
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»131
В последний раз28
Для россиян предложили ввести новый вид наказания161
Чиновников наказали за банкет в день траура134
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
02:30
МИД назвал путанными ответы Лондона по делу Скрипаля
Политика
00:16
Бузова рассказала о своем телеканале
Шоу-бизнес
03:45
Словения отзывает посла в России
Политика
02:59
Посольство РФ ответило на высказывание Джонсона
Политика
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение