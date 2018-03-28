ГИБДД нашла на дорогах Красноярска более 450 опасных ям и выбоин

В краевой Госавтоинспекции сообщили, что в Красноярске более 450 опасных ям и выбоин, которые превышают предельно допустимые нормы. В адрес администрации выдано 7 предписаний по 453 адресам, возбуждено 7 административных дел. Юридическим лицам грозят штрафы до 300 тысяч рублей. В ГИБДД назвали самые опасные участки: ул. Брянская (в районе АЗС «ГазпромНефть» ), Гайдашовка, Спандаряна, Академика Павлова, Красномосковская, Шевченко, Тельмана, 9 мая, 4-ая Продольная, Линейная, Чернышевского, Котельникова, Телевизорная, Крупской, Елены Стасовой , Бабушкина, Серова, Маерчака, съезд с Игарской на Дубенского, транспортный проезд около ТЦ «Комсомольский».