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ГИБДД нашла на дорогах Красноярска более 450 опасных ям и выбоин
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

ГИБДД нашла на дорогах Красноярска более 450 опасных ям и выбоин 

АиФ Красноярск 33 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
В краевой Госавтоинспекции сообщили, что в Красноярске более 450 опасных ям и выбоин, которые превышают предельно допустимые нормы.
В адрес администрации выдано 7 предписаний по 453 адресам, возбуждено 7 административных дел. Юридическим лицам грозят штрафы до 300 тысяч рублей.
В ГИБДД назвали самые опасные участки: ул. Брянская (в районе АЗС «ГазпромНефть»), Гайдашовка, Спандаряна, Академика Павлова, Красномосковская, Шевченко, Тельмана, 9 мая, 4-ая Продольная, Линейная, Чернышевского, Котельникова, Телевизорная, Крупской, Елены Стасовой, Бабушкина, Серова, Маерчака, съезд с Игарской на Дубенского, транспортный проезд около ТЦ «Комсомольский».
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