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В Ленобласти может появиться надземное метро
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В Ленобласти может появиться надземное метро 

Ivyborg.ru 50 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
В интернете набирает обороты сбор подписей в поддержку строительства надземного метро в Ленинградской области. Инициатором этой новаторской идеи стал петербургский предприниматель Ринат Бичурин.
Сбор подписей ведется на сайте «Нового метро Ленобласти», на котором также можно ознакомиться с основными идеями проекта. Целью сбора объявляется подготовка к проведению областного референдума о частном надземном метро с бесплатным проездом для пассажиров. Бесплатный проезд планируется обеспечить за счет доходов от аренды коммерческих помещений на станциях.
Идею референдума активно поддерживают своей регистрацией на сайте жители Кудрово, Мурино, Сертолово, Всеволожска, Тосно, Гатчины и других областных пригородов Петербурга. За две недели на сайте зарегистрировались более 500 человек.
Автор идеи Ринат Бичурин считает, что с областными властями будет проще договориться о строительстве, чем с администрацией Петербурга. Кроме того, у проекта также есть группа ВКонтакте.
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