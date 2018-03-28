В Ленобласти может появиться надземное метро

В интернете набирает обороты сбор подписей в поддержку строительства надземного метро в Ленинградской области . Инициатором этой новаторской идеи стал петербургский предприниматель Ринат Бичурин.

Сбор подписей ведется на сайте «Нового метро Ленобласти», на котором также можно ознакомиться с основными идеями проекта. Целью сбора объявляется подготовка к проведению областного референдума о частном надземном метро с бесплатным проездом для пассажиров. Бесплатный проезд планируется обеспечить за счет доходов от аренды коммерческих помещений на станциях.

Всеволожска, Тосно, Идею референдума активно поддерживают своей регистрацией на сайте жители Кудрово, Мурино, Сертолово Гатчины и других областных пригородов Петербурга . За две недели на сайте зарегистрировались более 500 человек.