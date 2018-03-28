Исполком СНГ скорбит по жертвам пожара в Кемерове

«С болью и скорбью сотрудники Исполнительного комитета СНГ восприняли весть о страшной трагедии, которая случилась в торговом развлекательном центре города Кемерово и повлекла большие человеческие жертвы, в том числе (погибли) большое количество детишек», — отметил Гуминский.

Он подчеркнул, что подобные трагедии не должны повторяться ни в России, ни в любо другой стране, и для их предотвращения следует сделать все возможное.

«Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших и желаем искренне скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Вечная память тем, кто невинно ушел из жизни», — заявил Гуминский.

Напомним, жертвами пожара, случившегося 25 марта в Кемерове, стали 64 человека, из которых 41 — дети.

В России 28 марта объявлен общенациональный траур. Республика Беларусь в знак солидарности также приспускает государственные флаги и отменяет развлекательные мероприятия. В российском посольстве в Минске открылась книга соболезнований, к зданию несут цветы, игрушки и лампадки.

Акции памяти прошли во многих российских и европейских городах, свои соболезнования выразили лидеры мировых держав и представители дипломатического корпуса.

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