Андрей Цыбин встретится с жителями района Печатники 

В среду, 28 марта, префект ЮВАО Андрей Цыбин проведет встречу с жителями района Печатники. Она состоится по адресу улица Гурьянова, дом 6, корпус 2. Начало — в 19.00.
Тема встречи: «О программе комплексного развития района Печатники в 2018 году».
Вход свободный.
Недавно состоялась встреча жителей района с главой управы района Печатники Сергеем Григорьевым. Основная тема — «Об итогах организации зимнего отдыха на территории района». Участие во встрече приняли представители спортивно-досуговых и культурных центров района, участковые, а также сотрудники районного «Жилищника». (то)