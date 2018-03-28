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Андрей Цыбин встретится с жителями района Печатники
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Андрей Цыбин встретится с жителями района Печатники 

Управа района Печатники города Москвы 58 минут назад
Фото: Новые печатники
В среду, 28 марта, префект ЮВАО Андрей Цыбин проведет встречу с жителями района Печатники. Она состоится по адресу улица Гурьянова, дом 6, корпус 2. Начало — в 19.00.
Тема встречи: «О программе комплексного развития района Печатники в 2018 году».
Вход свободный.
Недавно состоялась встреча жителей района с главой управы района Печатники Сергеем Григорьевым. Основная тема — «Об итогах организации зимнего отдыха на территории района». Участие во встрече приняли представители спортивно-досуговых и культурных центров района, участковые, а также сотрудники районного «Жилищника». (то)
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