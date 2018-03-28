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Маттиас Платцек требует благоразумия в обращении с Россией
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Маттиас Платцек требует благоразумия в обращении с Россией 

ИноСМИ 49 минут назад
Фото: ИноСМИ
Председатель Германо-Российского форума, бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек (Matthias Platzeck) подчеркнул, что он за диалог с Россией вместо конфронтации в ситуации, сложившейся вокруг высылки российских дипломатов из-за покушения на Сергея Скрипаля («Штерн», 27.03).
По словам Платцека, высылая дипломатов, мы говорим, что «у нас есть подозреваемый, мы просто допускаем, что он это сделал. И его расстреливают. Потом мы переходим к сбору доказательств. Так нельзя. Это подрывает в том числе толкование права и в конце концов представление о демократии многих и многих людей».
Поэтому я хотел бы, чтобы мы восстановили порядок вещей, заметил Платцек. «Это значит, что мы говорим: мы соберем доказательства. Мы дожидаемся результатов расследования ОЗХО. Затем мы предъявляем их России. А потом дискутируем о том, какие выводы следует делать».
«У Германии как европейской страны есть совершенно особые обязательства по отношению к России. Это связано с нашей историей. Это связано с множеством миллионов погибших во Второй мировой войне. Поэтому я желал бы, чтобы мы стали первыми, кто вернет рациональность, рассудительность и объективность в этот процесс дискуссии, в котором сейчас преобладают эмоции и все более раскручивающаяся спираль эскалации, способная закончиться ужасным образом».
По мнению Платцека, это может создать угрозу миру. «Уже давно речь идет о том, чтобы вновь обеспечить мир на нашем континенте. И поэтому я хотел бы — абсолютно ясно — диалога вместо конфронтации».
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