Кадровый вопрос. Как на Урале увеличат число врачей

В 2018 году впервые в истории Среднего Урала пройдёт дополнительный «губернаторский» приём в медицинский университет, а в одном из посёлков открыли модульное здание общеврачебной практики. Эксперты считают, что одно связано с другим.

Набрали с целью

Первый целевой приём абитуриентов в Уральский государственный медицинский университет числом 50 человек (в дополнение к основному) пройдёт в Свердловской области уже в этом году. Об этом, обсуждая с руководством вуза вопрос распределения выпускников и выполняя поручение главы региона, заявил министр здравоохранения Андрей Цветков

Набор целевиков позволит ощутимо улучшить ситуацию с кадрами в областном здравоохранении. В первую очередь в них нуждаются учреждения первого уровня — сельские, районные, городские больницы. Всего же потребность в специалистах в регионе сегодня составляет 975 человек.

Ежегодно в Уральский государственный медицинский университет поступает около 400 абитуриентов на бюджетной основе и около 400 человек по договорам. При этом в 2018 году в Свердловской области планируется принять на работу 250 врачей и 80 фельдшеров.

Больница из модулей

Дополнительный приём студентов — не единственное новшество, которое реализовали в этом месяце областные власти. 16 марта в посёлке станции Азиатская было открыто первое на территории региона модульное здание общеврачебной практики. ОВП работает здесь уже 12 лет, и зданию, которое она делила с поселковой библиотекой, требовался капитальный ремонт. Тогда было принято решение о строительстве отдельного модульного сооружения.

Сегодня в новом здании ОВП есть кабинеты для врача и фельдшера, прививочный и процедурный кабинеты, отдельные помещения для перевязок и обработки ран, а также для забора анализов, современный санузел. Своих пациентов ожидает и кабинет дневного стационара. В день он может принять до восьми человек.

По данным регионального Минздрава, потенциальными «клиентами» первого свердловского модульного ОВП являются 1 107 человек, из них 220 — дети. Кроме того, параллельно сотрудники общеврачебной практики оказывают медицинскую помощь жителям нескольких деревень — Верхней Баранчи, Кедровки, Мостовой и Боровой.

Там, где нужна помощь

А вот передвижными фельдшерско-акушерскими пунктами на Среднем Урале уже никого не удивишь. Например, современный ФАП был открыт в конце февраля 2018 года в селе Слобода под Первоуральском . Ранее он располагался в ветхом здании, оснащение учреждения тоже оставляло желать лучшего, хотя медицинской помощью здесь пользуются почти 400 человек.

Новый ФАП в Слободе — модульный, его строительство изначально не требовало фундамента, здание было построено из блок-контейнеров, имеет прочный металлический каркас и стены из сэндвич-панелей с готовой внутренней и внешней отделкой. Стоимость его составила 3,4 млн рублей. Кроме того, 1,4 потратили на оборудование. Это в том числе биохимический анализатор кардиомаркеров, который позволяет при остром коронарном синдроме определить, есть ли у человека инфаркт.

Всего в 2018 году на средства областного бюджета (116 млн рублей) будет приобретено 10 мобильных ФАПов для обслуживания малонаселённых и удалённых сёл и деревень Свердловской области. Кроме того, из федерального бюджета выделено 820 млн на модульные конструкции ФАПов. Сегодня в правительстве определяется список территорий, которые наиболее остро нуждаются в обновлении инфраструктуры здравоохранения.