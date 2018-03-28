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Около 1 тыс. решений по закону о лесной амнистии принято в Подмосковье с августа 2017 г.
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Около 1 тыс. решений по закону о лесной амнистии принято в Подмосковье с августа 2017 г. 

Агентство «Москва» 49 минут назад
Около 1 тыс. решений вынесено в Московской области по заявлениям граждан в соответствии с законом о лесной амнистии с момента вступления его в силу — августа 2017 г. Об этом в ходе круглого стола сообщил первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин. «В Московской области более 200 тыс. пересечений с землями лесного фонда. Пересечений на конкретном участке может быть и несколько. Сегодня в комитет (комитет Мособлдумы лесного хозяйства — прим. Агентства „Москва“) обратились более 2 тыс. заявителей (это и граждане, и юридические лица) и по 1 тыс. уже принято решение», — сказал депутат.
В свою очередь, заместитель генерального директора по использованию лесов ГКУ МО «Мособллес» Виктория Лювалина дополнила, в чью пользу принимаются подобные решения.
«В основном, порядка 70% решений, принимаются в пользу садоводов, граждан, которые в свое время получили земельные участки и пользуются ими совершенно открыто», — сказала В. Лювалина.
Также председатель комитета Мособлдумы по лесному хозяйству Иван Советников рассказал о том, где можно получить информацию об амнистированных земельных участках.
«Создана ведомственная информационная система (ВИС) Московской области, в которой отдельным слоем выделяются те земельные участки, которые прошли земную амнистию. Другие земельные участки не считаются амнистированными», — сказал И. Советников.
Целью «лесной амнистии» является приведение в порядок земельного статуса тех территорий, по которым данные из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) противоречат данным из государственного лесного реестра.
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