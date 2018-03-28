Нижегородские частные клиники стали нарушать закон в два раза чаще

В 2017 году Роспотребнадзор выявил 343 нарушения законодательства нижегородскими частными клиниками. Это в два раза больше, чем в 2016 году, сообщает Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

Клиники включали в договор условия, ущемляющие права потребителя, а также отказывали своим клиентам в расторжении договора и возврате денежных средств за оказание некачественной услуги.

Кроме того, были зафиксированы многочисленные случаи навязывания заключения договора на оказание платных медицинских услуг, а также договора купли-продажи товаров медицинского назначения, биологически активных добавок с использованием кредитов. Делалось это в ходе бесплатных презентаций. Так, в 2017 году Роспотребнадзор получил более 100 обращений от граждан, принявших участие в презентациях и заключивших договоры.

В судебные инстанции направлено шесть материалов дел об административных правонарушениях. Одному потребителю удалось взыскать с частной клиники 44 тысячи рублей, в том числе пять тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

Всего Роспотребнадзор вынес 138 постановлений о наложении административного взыскания на сумму 456,6 тысячи рублей.

Напомним, 88 частных поликлиник будут работать в Нижегородской области по системе ОМС.