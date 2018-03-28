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Производителю «Обамки» сделали замечание в Госсовете РТ
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Производителю «Обамки» сделали замечание в Госсовете РТ 

АиФ Казань 52 минуты назад
Фото: АиФ Казань
Названия продукции, используемые челнинской компанией по выпуску мороженого, прокомментировал депутат Госсовета РТ Марат Галеев на заседании по малому и среднему предпринимательству 28 марта.
Выступая на заседании, директор челнинской компании Евгений Марсавин сказал, что выпуск мороженого «Обамка» был приостановлен во время проверки прокуратуры. Но сейчас это название запатентовано, поэтому производство этого мороженого было возобновлено.
«Хотя вы успешны на рынке, никогда не соглашусь с вашими провокационными названиями, в частности, с «Обамкой», — обратился к руководителю компании глава комитета по экономике Госсовета РТ Марат Галеев. — Ну нельзя этого делать! Нельзя играть на чувствах людей. К сожалению, бытовой расизм у части населения сидит в головах. Провокационные названия могут быть, но не на этой почве».
« И ещё вы там отличились…» — добавил депутат, видимо, имея в виду скандал вокруг мороженого «Бедный еврей». — Хотел бы, чтобы вы на эту тему задумались».
Напомним, в марте челнинская фабрика «Славица» выпустила мороженое «Бедный еврей» со звездой Давида на упаковке. Ранее этот же производитель выпускал мороженое «Обамка», на котором был изображен афроамериканец с серьгой в ухе.
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