Производителю «Обамки» сделали замечание в Госсовете РТ

Названия продукции, используемые челнинской компанией по выпуску мороженого, прокомментировал депутат Госсовета РТ Марат Галеев на заседании по малому и среднему предпринимательству 28 марта.

Выступая на заседании, директор челнинской компании Евгений Марсавин сказал, что выпуск мороженого «Обамка» был приостановлен во время проверки прокуратуры . Но сейчас это название запатентовано, поэтому производство этого мороженого было возобновлено.

«Хотя вы успешны на рынке, никогда не соглашусь с вашими провокационными названиями, в частности, с «Обамкой», — обратился к руководителю компании глава комитета по экономике Госсовета РТ Марат Галеев. — Ну нельзя этого делать! Нельзя играть на чувствах людей. К сожалению, бытовой расизм у части населения сидит в головах. Провокационные названия могут быть, но не на этой почве».

« И ещё вы там отличились…» — добавил депутат, видимо, имея в виду скандал вокруг мороженого «Бедный еврей». — Хотел бы, чтобы вы на эту тему задумались».

Напомним, в марте челнинская фабрика «Славица» выпустила мороженое «Бедный еврей» со звездой Давида на упаковке. Ранее этот же производитель выпускал мороженое «Обамка», на котором был изображен афроамериканец с серьгой в ухе.