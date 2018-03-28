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В музее парка «Сокольники» снова побеседуют об истории здешних мест
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В музее парка «Сокольники» снова побеседуют об истории здешних мест 

Управа района Сокольники 58 минут назад
Фото: Управа района Сокольники
Это воскресенье ознаменуется не только началом нового месяца, но и очередной встречей старожилов парка «Сокольники».
По словам организаторов встречи, каждый желающий получит возможность рассказать, вспомнить или просто послушать живую историю «Сокольников» из первых уст. За чашкой ароматного чая участники мероприятия снова поговорят об истории здешних мест.
Как и всегда, встреча будет посвящена воспоминаниям тех, кто не понаслышке знает парк «Сокольники» вот уже много, много лет. Кладезь бессмертных сокровищ памяти очевидцев — фотоснимки, стихи, воспоминания — превращаются в историю буквально на глазах.
На таких мероприятиях приветствуется присутствие слушателей, которым интересно перенестись в прошлое вместе со старожилами Сокольников.
Встреча состоится первого апреля. Начало в 17.00. Продолжительность мероприятия 1,5 часа.
Адрес проведения: Дирекция парка «Сокольники» (Сокольнический вал, д. 1, стр.1), 1 этаж.
Фото: предоставлено пресс-службой парка «Сокольники».
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