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Надувной аквапарк открылся в Абу-Даби
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Надувной аквапарк открылся в Абу-Даби 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Надувной аквапарк Aqua Fun, подобный тому, что находится в Дубае, появился у побережья Абу-Даби, сообщает ресурс «Русские Эмираты».
Полоса препятствий с горками, мостами, ступеньками и скатами, на которой за час можно потерять до тысячи калорий, расположилась на воде вдоль набережной между отелями The St. Regis и Hilton Internation.
Каждому из 250 посетителей, которых может вместить аквапарк, выдают надувной жилет. Также на территории работают спасатели. Стоимость входного билета составляет 27 долларов.
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