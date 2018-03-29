Надувной аквапарк открылся в Абу-Даби

Полоса препятствий с горками, мостами, ступеньками и скатами, на которой за час можно потерять до тысячи калорий, расположилась на воде вдоль набережной между отелями The St. Regis и Hilton Internation.

Каждому из 250 посетителей, которых может вместить аквапарк, выдают надувной жилет. Также на территории работают спасатели. Стоимость входного билета составляет 27 долларов.