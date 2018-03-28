Битва за цифровое превосходство

Британские эксперты признают, что между США Китаем на площадке индустрии технологий наступает жесткий период борьбы за превосходство в мире. Практически нет британского издания, в котором бы в ежедневном порядке не шли размышления и дискуссии на эту тему, что демонстрирует: для Запада наступление Китая становится болезненным и серьезным фактором.

Авторы материала в очередном номере журнала «Экономист» (Economist), который посвящен новым реалиям на рынке мирового технологического сектора, замечают, что по крайне мере, последние лет десять на «Айфоне» (iPhone) стояла надпись: «Разработано компанией „Эпл“ ( Apple ) в Калифорнии. Собрано в Китае», и это олицетворяло негласную договоренность между двумя крупнейшими мировыми экономиками в технологической индустрии. Было принято, что США поставляли «мозги», а Китай свои производственные мощности.

Но сейчас, утверждают эксперты, все в корне изменилось. Сегодня уже рыночная стоимость китайских компаний-гигантов «Алибаба» ( Alibaba ) и «Тенсент» (Tencent) составляет около 500 миллиардов долларов США. Что сопоставимо с американской гордостью — компанией «Фейсбук». Именно в Китае самый крупный рынок онлайн-платежей, а оборудование китайского производства теперь экспортируется по всему миру. В стране строится самый дорогостоящий исследовательский центр на базе квантовых вычислений. Практически готова китайская система спутниковой навигации, которая будет введена в эксплуатацию к 2020 году и составит конкуренцию действующей американской системе «Джи-пи-эс» (GPS).

Естественно, пишет «Экономист», США страшно недовольны. Полным ходом идет расследование, результаты которого предсказуемы. Американцы считают, что китайский промышленный шпионаж обошелся американским компаниям в один триллион долларов. А Конгресс в этом году уже внес на рассмотрение Законопроект, запрещающий правительству сотрудничество с двумя китайскими телекоммуникационными компаниями — «Хуавей» (Huawei) и «Зе-те-е» (ZTE). Эрик Шмидт (Eric Schmidt), бывший председатель совета директоров компании «Альфабет» (Alphabet), которой принадлежит «Гугл» (Google), предупреждает: к 2025 году Китай обгонит США в области искусственного интеллекта.

На этой неделе президент США Дональд Трамп неожиданно заблокировал сделку общей стоимостью 142 миллиарда долларов по поглощению американского производителя компьютерных чипов «Куалкомм» (Qualcomm) компанией-конкурентом из Сингапура «Броадком» (Broadcom) из-за соображений национальной безопасности, опасаясь, что Китай получит превосходство в области нового поколения беспроводных сетей 5G. Эксперты «Экономист» уверенно делают вывод: Трамп верно определил вызов, но президент неумело на него отвечает, а усиление роли Китая в области высоких технологий требует стратегического ответа, а не поспешного и необдуманного.

Чтобы понять, какой должна быть стратегия США, необходимо, пишут авторы статьи, прежде всего, определить проблему. Вполне естественно, что в стране размером с континент, с быстро развивающейся экономикой и тягой к научным исследованиям наступил период «технологического ренессанса». Китай уже находится в списке лидеров по количеству ученых в области искусственного интеллекта. Число пользователей интернетом составляет 800 миллионов, то есть больше, чем в любой другой стране в мире, а, следовательно, Китай располагает большим, чем кто бы то ни было информационным массивом, который служит для оттачивания технологий искусственного интеллекта. Но если США и дальше будут стремиться ограничивать Китай, чтобы попросту сохранить свои позиции, например, через балканизацию интернета, то это превратит глобальные сети интернета во множество локальных сетей, а соответственно приведет к раздробленному, бедному, воинственно настроенному миру.

При этом одно дело доминировать на телеэкранах и в мире игрушек, другое — в области ключевых информационных технологий. Они являются основой производства, распространения и разрушающей силы современных систем вооружений. В целом они часто подвергаются экстремальному сетевому эффекту, когда один победитель получает непоколебимые позиции на каждом из рынков. Это значит, что страна может быть «выдавлена» из области жизненно важных технологий иностранными компаниями, пользующимися государственной поддержкой. Британские эксперты пишут, что в случае с Китаем эти иностранные конкуренты подчиняются агрессивному авторитарному режиму, который все больше преподносит себя в качестве альтернативы либеральной демократии, особенно у себя в Азии. Китай настаивает, что стремится к взаимовыгодному сотрудничеству в мире. У США нет иного выхода, кроме как считать китайские технологии средством достижения нежелательного для них результата.

Эксперты «Экономист» рассуждают на тему, как реагировать на эти вызовы. И замечают, что необходимо не забывать помнить о генезисе успеха США в 1950-е и 1960-е годы. Правительственные программы, нацеленные на превосходство над СССР в области космоса и систем вооружений, стимулировали инвестиции в образование, исследовательскую и инженерную деятельность, включая широкий круг технологий. Это в конечном итоге привело к развитию Силиконовой долины, где дополнительный импульс придавался за счет идеи свободомыслия, ожесточенной конкуренции и здорового капиталистического стимула к получению прибыли. Также это подкреплялось иммиграционной системой, которая приветствовала приток научных кадров из любого уголка планеты. Спустя 60 лет после запуска первого спутника Земли США требуется такое же сочетание государственных капиталовложений и инвестиций со стороны частного сектора во имя «общенационального проекта».

Другая часть ответа, как считают аналитики, кроется в необходимости пересмотреть требования к национальной безопасности, исходя из реалий потенциальных киберугроз со стороны Китая. Возобновление расследования в отношении Комитета по иностранным инвестициям США, в адрес которого были выдвинуты обвинения в препятствовании заключению сделок, влияющих на национальную безопасность, должно рассматриваться в более широком контексте. Аналитики уверены, что настало время, когда даже незначительные инвестиции в области искусственного интеллекта должны тщательно проверяться, не говоря уже о таких очевидных фактах, как приобретение контрольного пакета акций. При этом опасения относительно страны-поставщика ключевых компонентов не должны означать полный запрет. Великобритания нашла нестандартный способ уменьшить свои опасения за национальную безопасность в отношении Китая, учредив аналитический центр, наделенный полномочиями изучать до мельчайших деталей аппаратное и программное обеспечение в системе, которую китайская «Хуавей» предоставляет для телекоммуникационных сетей.

Британские эксперты не устают критиковать Дональда Трампа, и считают, что на этой площадке президент США проигрывает по всем счетам. Они замечают, что решение по сделке с «Броадком» говорит о том, что обоснованные подозрения в отношении китайских технологий переросли в тотальный протекционизм: ведь «Броадком» даже не является китайской компанией. Причина, по которой сделка была заблокирована, в том, что сингапурская компания, якобы, планировала инвестировать в НИОКР меньше, чем «Куалкомм», предоставляя тем самым Китаю возможность устанавливать стандарты.

Дональд Трамп уже отверг один тарифный план для Китая по компенсации за принудительную передачу технологий, но лишь потому, что сумма была слишком маленькой. Если бы США, к примеру, ввели пошлины на бытовую электронику китайского производства, они бы только нанесли ущерб собственному благосостоянию, при этом ничего не сделав для национальной безопасности. При агрессивной антикитайской политике существует очевидный риск прийти к торговой политике контрмер, которая не только ослабит позиции двух крупнейших экономик в мире, но и сделает их менее надежными.

Подход Трампа, как считает «Экономист», основывается исключительно на имеющихся возможностях по сдерживанию Китая, а не на том, как улучшить экономические перспективы США. В этом у него заслуг крайне мало. Государственные инвестиции в НИОКР за 2015 год составили всего 0,6% от ВВП — это лишь третья часть от объемов 1964 года. Тем не менее, Дональд Трамп заложил в бюджет на 2019 год программу по сокращению на 42,3% к 2028 году дискреционных расходов, не связанных с обороной, а они как раз включают в себя расходы на научные исследования. Он усложнил процедуру получения виз для квалифицированных иммигрантов. Он и некоторые его однопартийцы пренебрежительно относятся к научным доказательствам, особенно к тем, которые предупреждают о растущей угрозе климатических изменений. У США есть основания беспокоиться о китайских технологиях. Но нельзя, мол, при этом отказываться от тех принципов, которые сделали Америку великой, — делают вывод британцы.