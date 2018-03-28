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Камчатка получит 12 миллионов рублей на обеспечение льготников лекарствами
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Камчатка получит 12 миллионов рублей на обеспечение льготников лекарствами 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 мар — РИА Новости. Дополнительно 12 миллионов рублей из резервного фонда правительства РФ получит Камчатский край на обеспечение федеральных и региональных льготников бесплатными лекарствами, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы краевого правительства.
"На Камчатке зарегистрированы около 10,4 тысячи федеральных льготников и порядка 51 тысячи льготников региональных, в том числе пациенты с рядом заболеваний — таких как сахарный диабет, ВИЧ, онкологические заболевания, туберкулез. Также право на бесплатные лекарственные препараты в крае имеют дети до трёх лет, дети из многодетных семей до шести лет, представители коренных малочисленных народов Севера, инвалиды первой и второй групп, дети-инвалиды", — сказал собеседник агентства.
По его словам, 12 миллионов рублей из резервного фонда правительства Российского Федерации — это дополнительные субвенции на обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями отдельных категорий граждан и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.
"Ожидается, что средства поступят в краевой бюджет по линии федерального министерства здравоохранения. Безусловно, это станет существенным подспорьем в обеспечении жителей Камчатки необходимыми лекарствами", — говорится в сообщении регионального Минздрава.
В 2017 году на обеспечение бесплатными лекарствами льготных категорий граждан в Камчатском крае было направлено 791,7 миллиона рублей, что на 8% больше, чем в 2016 году.
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