Тулеев рассказал о лжеминировании шахт Кузбасса

«Шахта «Юбилейная», два раза анонимные звонки: «Шахта заминирована»… Мы обязаны шахтеров поднимать. Мы знаем, что это анонимный звонок, но обязаны. Только подняли, спускаем, только спустили — снова: «Шахта заминирована»», — сказал Тулеев, обращаясь к жителям.

Губернатор отметил, что оперативные службы пока не могут отследить эти звонки. По его мнению, это делается специально, чтобы озлобить людей. «Ну, попробуй: оделся, пошел в шахту, только спустился — подняли. Ну, какое настроение у людей?» — пояснил Тулеев.

Сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб в ночь на среду также проверили помещения двух кафе, торгового центра и бара в Кемерове после сообщений о минировании. Все вызовы оказались ложными, уточняет агентство.