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Тулеев рассказал о лжеминировании шахт Кузбасса
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Тулеев рассказал о лжеминировании шахт Кузбасса 

Lenta.ru 59 минут назад
Фото: Lenta.ru
Неизвестные сообщили о минировании шахт «Юбилейная», «Антоновская» и «Полосухинская» в Кемеровской области, однако проверки показали, что сигналы были ложными, заявил губернатор Аман Тулеев. Его слова в среду, 28 марта, приводит ТАСС.
«Шахта «Юбилейная», два раза анонимные звонки: «Шахта заминирована»… Мы обязаны шахтеров поднимать. Мы знаем, что это анонимный звонок, но обязаны. Только подняли, спускаем, только спустили — снова: «Шахта заминирована»», — сказал Тулеев, обращаясь к жителям.
Губернатор отметил, что оперативные службы пока не могут отследить эти звонки. По его мнению, это делается специально, чтобы озлобить людей. «Ну, попробуй: оделся, пошел в шахту, только спустился — подняли. Ну, какое настроение у людей?» — пояснил Тулеев.
Сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб в ночь на среду также проверили помещения двух кафе, торгового центра и бара в Кемерове после сообщений о минировании. Все вызовы оказались ложными, уточняет агентство.
Накануне президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем траура по погибшим при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Трагедия, произошедшая 25 марта, унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Следственный комитет ведет расследование по трем статьям, в том числе о нарушении правил пожарной безопасности.
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