Орловского чиновника осудили за фиктивный госконтракт

Ливенский районный суд Орловской области вынес приговор главе Здоровецкого сельского поселения Виктору Мальцеву . За хищение чужого имущества путем обмана ему назначено наказание в виде штрафа в 100000 рублей.

В начале сентября 2016 года мужчина обратился к знакомому, предложив ему оформить муниципальный контракт на оказание услуг по благоустройству территории — окашиванию зон санитарной охраны источников водоснабжения. При этом глава не собирался фактически привлекать приятеля к выполнению работ. Мальцев подписал фиктивный муниципальный контракт, датированный 5 сентября. Окашивание было выполнено ранее другим человеком без указания чиновников. В конце сентября по фиктивному контракту перечислены 17250 рублей. Мнимый подрядчик вернул деньги главе, который распорядился ими по своему усмотрению.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, учтены признание Мальцевым вины и возмещение ущерба сельскому поселению. Кроме того, «подсудимого исключительно положительно характеризуется по месту работы», указано в приговоре. Суд пришел к выводу, что цели наказания могут быть достигнуты при наиболее мягкой санкции ч.3 ст.159 УК РФ — штрафа в минимальном размере.

Отметим, Виктор Мальцев остается главой сельского поселения и является депутатом сельсовета.