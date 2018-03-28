«Я верю в свою страну»: Тимати посетил траурный митинг в память о погибших в Кемерове

После трагедии, произошедшей в Кемерове , певец Тимати опубликовал в Инстаграме пост с соболезнованиями семьям погибшим. Многие из знаменитостей отказались от публикаций в знак своего траура, но интернет-пользователи вымещают свой гнев и отчаяние как раз на них. После посещения траурного митинга, Тимати опубликовал очень эмоциональные слова в адрес подобных критиков.

В комментариях под публикацией Тимати с соболезнованиями было очень много нелицеприятных претензий лично к артисту и к руководству страны, которое он открыто поддерживал во время выборной кампании. После траурного мининга на Манежной площади, куда пришло очень много людей, чтобы выразить свою солидарность с Кемерово, Тимати ответил на все нападки в свой адрес. Артист признался, что не перестает удивляться людской злобе и глупости, сотни людей требуют от него каких-то действий и проверенной информации. Хотя ведь Тимати — просто артист. Более того, он рассказал, что многие чуть ли не возлагают на его совесть эту трагедию: «Ты голосовал за Путина, вот получай, все это на вашей с ним совести! Судя по вашей писанине, Он, и весь аппарат и я в том числе, виноваты в произошедшем.»

Тимати призвал всех постараться как-то справиться со своими эмоциями. Кроме того, он напомнил, что прежде всего необходимо думать о пострадавших и их семьях. Ведь никакие отставки не изменят их утрату: «Вам важно посадить на кол кучку чиновников? Вам это важно? Это изменит состояние родителей, переживших эту трагедию? Что с вами вообще происходит?» Артист рассказал, что в подобные моменты страна и люди должны сплотиться и поддерживать друг друга, кроме того, Тимати предпочитает концентрировать свое внимание на позитивных изменениях в стране и все еще верит в будущее. Он также сказал, что именно, по его мнению, каждый должен делать: «В последние 7-8 лет видел и продолжаю видеть не только негативные, но и огромное количество позитивных изменений в стране, я своего мнения не менял и менять не собираюсь. Любить гораздо сложнее, чем ненавидеть, это факт. Вы попробуйте вместо ненависти и обвинений направить свою любовь близким людям в тяжелый момент, написать слова соболезнования, а не ненависти. Я не сомневаюсь, что виновные будут наказанны и эта трагедия послужит катализатором больших реформ в целом ряде структур. Я верю в свою страну и в ее будущее. Мы по-разному сами вершим его своими руками. Ещё раз хочу выразить искренне слова соболезнования всем семьям пострадавшим в Кемерово».

Эта искренняя публикация стала одной из самых популярных в аккаунте певца за последнее время. Многие поблагодарили Тимати за нее. «Тимати, спасибо сынок за такой справедливый комент. То, что люди обожают вас, понятно. Но уважение к тебе возросло до небывалых размеров. Спасибо, сынок. Да будет удача с тобой» «Абсолютно согласна с вашими мыслями. Спасибо вам, что разделяете нашу боль» «Отлично высказался. Других критиковать всегда легко. И не дай Бог вам оказаться в такой ситуации» «Причём здесь Путин? Виновными являются те люди, которые могли предотвратить эти смерти! А именно работники, которые халатно отнеслись к тому, что произошло возгорание, и те люди, которые бездействовали» «Молодец! Сын своей Отчизны!»

В интернете сейчас много злости, негодования и желчи — все как могут справляются с эмоциями. Специалисты призывают обращаются за помощью и проговаривать свои мысли с близкими людьми. Ведь многим трудно справиться самостоятельно. Популярный психолог Лариса Суркова всегда реагирует на происходящее в стране и в мире и пытается помочь людям справиться со своими эмоциями. После трагедии в Кемерове женщина дала ряд советов, как помочь пережить это горе людям, которые не могут равнодушно воспринимать подобную информацию.