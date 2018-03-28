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На Юго-Западе Москвы откроются ярмарки выходного дня
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На Юго-Западе Москвы откроются ярмарки выходного дня 

Управа района Черемушки 1 час назад
Фото: Управа района Черемушки
Фермеры, желающие принять участие в ярмарках выходного дня, смогут подать заявки на портале mos.ru с 2 по 6 апреля. В этом году специальные места выделят для пенсионеров и горожан с ограниченными возможностями здоровья, сообщает портал Мэра и Правительства Москвы.
«Первая в этом году ярмарочная сессия выходного дня пройдет с 20 апреля по 1 июля. Торговые места предоставляются бесплатно. Заявки на участие могут подать физические и юридические лица, главы фермерских или личных подсобных хозяйств, люди, занимающиеся огородничеством и животноводством», — уточняется в материале.
Кроме ярмарок выходного дня в ЮЗАО будет несколько площадок региональных ярмарок. В прошлом году такие ярмарки располагались в Черемушках на Нахимовском проспекте, владение 51/21 и Профсоюзной улице, владение 41, а также на пересечении Новоясеневского проспекта и Профсоюзной улицы. На этих площадках традиционно продавались сельскохозяйственные продукты и продовольственные товары, привезенные из разных регионов страны и ближнего зарубежья.
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