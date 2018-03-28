Будили два часа. В Зауралье злостный неплательщик заснул у ног своего пристава

Как пишет пресс-служба зауральского УФССП, раньше должник был успешным предпринимателем, занимался изготовлением кондитерских изделий. Однако из-за своего пристрастия к алкоголю мужчина лишился сначала бизнеса, а затем семьи.

Сейчас он ведет асоциальный образ жизни: каждое утро собирает на улицах пустые бутылки и железные банки, затем сдает тары и покупает очередную порцию спиртного.

Курганец накопил огромные долги по алиментам — свыше 300 тысяч рублей — и из-за этого был доставлен в службу судебных приставов.

Хотя в ФССП мужчину привезли рано утром, он был уже «навеселе». Пока сотрудница ведомства готовила необходимые документы, должник улегся на полу в кабинете пристава и заснул.

В отношении зауральца было возбуждено уголовное дело (уже не в первый раз). Теперь ему грозит реальное лишение свободы.

Напомним, недавно должник из Кургана спрятался от судебных приставов в туалете и попросил маму вызвать полицию.

Фото: r66.fssprus.ru