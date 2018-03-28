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В Ростове на улице Малиновского начнется прокладка труб
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В Ростове на улице Малиновского начнется прокладка труб 

Южный автомобиль 1 час назад
Фото: Южный автомобиль
С 17 по 30 апреля будет ограничено движение по улице Малиновского, предупреждает автомобилистов городской департамент транспорта.
Речь идет об участке от улицы Доватора до Еременко, а также затруднения с проездом возникнут по улице Еременко — от Мадояна до Малиновского. Причины, по которым автомобилистам придется терпеть неудобства, — работы по строительству третьей очереди канализационного коллектора.
Напомним, что улица Малиновского является самой проблемной для участников движения: в пиковые нагрузки здесь скапливаются многокилометровые заторы. На время ремонта было бы правильным решением со стороны властей запретить въезд транзитного транспорта на этот путепровод.
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