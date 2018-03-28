Слишком мало пассажиров: власти отменяют трамвайный маршрут на правом берегу

Власти Новосибирска отменяют трамвайный маршрут № 5 «Сад Мичуринцев — Золотая горка», а ещё два маршрута изменят схему движения.

Трамвайный маршрут № 5 «Сад Мичуринцев — Золотая горка» будет отменен с 3 апреля. Как уточнили в пресс-центре мэрии, решение принято «из-за низкого пассажиропотока».

Кроме того, с 3 апреля меняется маршрут трамвая № 11 «Площадь им. Калинина — Золотая горка». Теперь он будет ездить в обоих направлениях от остановки «ПКиО » Сосновый бор » по ул. Учительской, ул. Авиастроителей, ул. Трикотажной, проспекту Дзержинского до о. п. «Золотая горка». У маршрута будет новое название — «ПКиО „Сосновый бор“ — Золотая горка»

Также изменится схема маршрута трамвая №14 «ПКиО „Сосновый бор“ — Сад Мичуринцев». В обоих направлениях они будут ходить от остановки «Площадь им. Калинина» по ул. Дуси Ковальчук, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Учительской, ул. Авиастроителей, ул. Трикотажной, проспекту Дзержинского, ул. Волочаевской, Гусинобродскому шоссе, ул. Никитина до остановки «Сад Мичуринцев». Маршрут будет называться «Площадь Калинина — Сад Мичуринцев».

«Это сделано с целью оптимизации муниципальной маршрутной сети города Новосибирска и улучшения транспортного обслуживания жителей города Новосибирска», — сообщается на странице Департамента транспорта мэрии Новосибирска.

Недавно депутаты приняли новую схему развития транспортной инфраструктуры города до 2030 года — на городских магистралях запланированы выделенные полосы для автобусов, а трамвайные линии появятся по всему городу.