Ещё
Слишком мало пассажиров: власти отменяют трамвайный маршрут на правом берегу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Слишком мало пассажиров: власти отменяют трамвайный маршрут на правом берегу 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Власти Новосибирска отменяют трамвайный маршрут № 5 «Сад Мичуринцев — Золотая горка», а ещё два маршрута изменят схему движения.
Трамвайный маршрут № 5 «Сад Мичуринцев — Золотая горка» будет отменен с 3 апреля. Как уточнили в пресс-центре мэрии, решение принято «из-за низкого пассажиропотока».
Кроме того, с 3 апреля меняется маршрут трамвая № 11 «Площадь им. Калинина — Золотая горка». Теперь он будет ездить в обоих направлениях от остановки «ПКиО »Сосновый бор» по ул. Учительской, ул. Авиастроителей, ул. Трикотажной, проспекту Дзержинского до о. п. «Золотая горка». У маршрута будет новое название — «ПКиО „Сосновый бор“ — Золотая горка»
Также изменится схема маршрута трамвая №14 «ПКиО „Сосновый бор“ — Сад Мичуринцев». В обоих направлениях они будут ходить от остановки «Площадь им. Калинина» по ул. Дуси Ковальчук, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Учительской, ул. Авиастроителей, ул. Трикотажной, проспекту Дзержинского, ул. Волочаевской, Гусинобродскому шоссе, ул. Никитина до остановки «Сад Мичуринцев». Маршрут будет называться «Площадь Калинина — Сад Мичуринцев».
«Это сделано с целью оптимизации муниципальной маршрутной сети города Новосибирска и улучшения транспортного обслуживания жителей города Новосибирска», — сообщается на странице Департамента транспорта мэрии Новосибирска.
Недавно депутаты приняли новую схему развития транспортной инфраструктуры города до 2030 года — на городских магистралях запланированы выделенные полосы для автобусов, а трамвайные линии появятся по всему городу.
ngs.ru: последние новости
Суд приостановил работу службы доставки суши «Харакири» на три месяца Пятеро новосибирцев поели суши и подхватили острую кишечную инфекцию Ищите деньги: суд обязал мэрию поставить фонари на тёмном шоссе у кладбища
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая отставка произошла в Кемерово338
Названо окончательное число погибших в Кемерово444
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово129
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1066
Изгнать дипломатов США из России
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Политика
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
05:11
МИД РФ высказался о визите Ким Чен Ына в Пекин
Политика Азия
04:19
Проведение саммита России и КНДР пока не планируется
Политика Азия
03:26
Высылка Киевом дипломатов РФ не останется без ответа
Политика Конфликты
05:05
СК возбудил дело против украинского пранкера
Происшествия Криминал
00:54
На «Площади революции» отреставрируют скульптуры
Новости Москвы
11:32
Путин заслушает доклады по ЧП в Кемерово
Политика Общество
06:42
Собчак «накинулась» на телеканал за кощунство
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение