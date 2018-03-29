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В библиотеке на Чистова обсудят, кто такие карлики Арктиды
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В библиотеке на Чистова обсудят, кто такие карлики Арктиды 

Управа района Текстильщики 34 минуты назад
Фото: У нас в Текстильщиках
В библиотеке №127, которая расположена в районе Текстильщики, 31 марта состоится заседание клуба по интересам «Историкс», посвященное теме таинственных карликов Арктиды. Об этом сообщила заведующая библиотекой Татьяна Долгая.
— Встреча рассчитана на старшеклассников. После обсуждения по традиции состоится чаепитие, — добавила Татьяна Долгая.
Начало беседы в 16.00. Вход свободный. Подробности о предстоящем мероприятии можно узнать по телефону 8 (499) 179-49-13.
Адрес библиотеки №127: улица Чистова, 15/15. (мю)
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