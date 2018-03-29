В библиотеке на Чистова обсудят, кто такие карлики Арктиды

В библиотеке №127, которая расположена в районе Текстильщики, 31 марта состоится заседание клуба по интересам «Историкс», посвященное теме таинственных карликов Арктиды. Об этом сообщила заведующая библиотекой Татьяна Долгая.

— Встреча рассчитана на старшеклассников. После обсуждения по традиции состоится чаепитие, — добавила Татьяна Долгая.

Начало беседы в 16.00. Вход свободный. Подробности о предстоящем мероприятии можно узнать по телефону 8 (499) 179-49-13.

Адрес библиотеки №127: улица Чистова, 15/15. (мю)