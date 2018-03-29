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Единственный мост в селе Нижняя Иреть Приангарья обрушил лесовоз
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Единственный мост в селе Нижняя Иреть Приангарья обрушил лесовоз 

АиФ Иркутск 14 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
Село Нижняя Иреть в Черемховском районе Иркутской области осталось без единственного моста, который связывал две части этого населенного пункта.
ЧП произошло после того, как по мосту проехал груженый дровами КАМАЗ. Водитель лесовоза должен был доставить дрова жителям и судя по всему не смог правильно оценить возможности ветхого моста при проезде по нему 11-тонной машины.
Мост был построен в 2002 году после наводнения. Летом этого года его хотели отремонтировать. В настоящий момент мост уже разобрали и устанавливают лига, чтобы как можно быстрее восстановить движение.
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