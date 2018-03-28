Житель Омской области хотел купить трактор, но лишился денег

В дежурную часть полиции обратился 30-летний фермер из села Степного Марьяновского района с заявлением о том, что нарвался на мошенника.

Полицейским мужчина рассказал, что на сайте бесплатных объявлений увидел информацию о продаже сельскохозяйственной трактора по выгодной цене — 220 000 руб. Он связался с продавцом, который в качестве задатка попросил перевести 5 000 руб. на карту, что сельчанин и сделал.

«Далее мужчина, представившийся жителем Черлакского района, попросил перевести ещё 100 000 рублей, но фермер решил оставшуюся сумму отдать при встрече. Однако когда сельчанин приехал в Черлакский район, ни продавца, ни трактора не обнаружил. Лжепродавец на связь выходить перестал», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области

Теперь сотрудники полиции устанавливают личность разместившего объявление. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.