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Житель Омской области хотел купить трактор, но лишился денег
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Житель Омской области хотел купить трактор, но лишился денег 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
В дежурную часть полиции обратился 30-летний фермер из села Степного Марьяновского района с заявлением о том, что нарвался на мошенника.
Полицейским мужчина рассказал, что на сайте бесплатных объявлений увидел информацию о продаже сельскохозяйственной трактора по выгодной цене — 220 000 руб. Он связался с продавцом, который в качестве задатка попросил перевести 5 000 руб. на карту, что сельчанин и сделал.
«Далее мужчина, представившийся жителем Черлакского района, попросил перевести ещё 100 000 рублей, но фермер решил оставшуюся сумму отдать при встрече. Однако когда сельчанин приехал в Черлакский район, ни продавца, ни трактора не обнаружил. Лжепродавец на связь выходить перестал», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Теперь сотрудники полиции устанавливают личность разместившего объявление. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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