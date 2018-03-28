Заместитель Тулеева одобрил его решение проигнорировать митинг в Кемерово

«У него сейчас запланирован ряд встреч непосредственно с семьями пострадавших родственников. Они начинаются с сегодняшнего дня, конечно, по желанию родственников. Он будет в первую очередь разговаривать с ними», — пояснил Чернов и добавил, что «если где-то возникает критика, что губернатор не появился на данном митинге — думаю, это решение было правильным».

Сам Чернов на митинге был. Извиняясь перед родственниками погибших, он встал на колени, а на следующий день заявил, что собравшиеся на площади хотели дискредитировать власть.

Тулеев о митингующих высказался так: «Это вообще не родственники погибших, это постоянные бузотеры. Это святотатство, когда горе, а ты пытаешься решить свои проблемы».