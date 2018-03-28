В. Матвиенко поручила определить госорган по контролю за реабилитацией наркоманов

Также парламентарий предложила создать государственные центры для реабилитации людей, страдающих наркотической зависимостью.

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