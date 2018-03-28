В. Матвиенко поручила определить госорган по контролю за реабилитацией наркоманов 

Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко поручила определить орган государственной власти, отвечающий за социальную реабилитацию людей с наркотической зависимостью. Соответствующее поручение парламентарий озвучила в ходе пленарного заседания Совета Федерации.
«Нельзя дальше перетягивать канат между министерством внутренних дел и министерством здравоохранения. В конце концов нужно принять решение и определить, кто за это направление отвечает. Давайте напишем в постановлении и поставим сроки, обратимся к правительству — надо принять решение в такой-то срок и кто-то должен взять на себя ответственность за социальную реабилитацию наркоманов», — сказала В. Матвиенко.
Также парламентарий предложила создать государственные центры для реабилитации людей, страдающих наркотической зависимостью.
«Владимир Александрович (Владимир Колокольцев, министр внутренних дел России — прим. Агенства «Москва»), затягивать больше нельзя. Тема действительно острая, вопросы социальной реабилитации наркоманов — это важнейшая составляющая борьбы в целом с наркоманией. Очень много общественных организаций и это надо приветствовать. Должны быть государственные реабилитационные центры», — пояснила В. Матвиенко.