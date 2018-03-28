Контроль за продуктами может перейти в ведение Россельхознадзора

В частности, Россельхознадзору предлагается предоставить возможность проведения внезапных и внеплановых проверок предприятий, расширить полномочия по контролю за региональными ветеринарными службами, а также полностью взять под свой контроль качества пищевой продукции.

Нынешняя ситуация явно не устраивает Минсельхоз, который требует наведения порядка и радикального увеличения штрафов за нарушения в сфере производства, соблюдения технических регламентов и маркировки продукции. Законопроект о внесении поправок в действующий закон о ветеринарии будет представлен к весенней сессии Госдумы , уточнил Ткачев.