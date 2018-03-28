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Контроль за продуктами может перейти в ведение Россельхознадзора
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Контроль за продуктами может перейти в ведение Россельхознадзора 

Российская Газета 59 минут назад
В рамках восстановления вертикали ветеринарной власти могут быть повышены полномочия Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор). Об этом сегодня в ходе коллеги надзорного ведомства заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев.
В частности, Россельхознадзору предлагается предоставить возможность проведения внезапных и внеплановых проверок предприятий, расширить полномочия по контролю за региональными ветеринарными службами, а также полностью взять под свой контроль качества пищевой продукции.
Нынешняя ситуация явно не устраивает Минсельхоз, который требует наведения порядка и радикального увеличения штрафов за нарушения в сфере производства, соблюдения технических регламентов и маркировки продукции. Законопроект о внесении поправок в действующий закон о ветеринарии будет представлен к весенней сессии Госдумы, уточнил Ткачев.
В свою очередь министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов сообщил, что правительство действительно рассматривает возможность создания единого органа в сфере контроля пищевой продукции по системе «от поля до прилавка».
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