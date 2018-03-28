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К Россельхознадзору перейдет полный контроль за продуктами
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К Россельхознадзору перейдет полный контроль за продуктами 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Об этом шла речь на коллегии Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Глава минсельхоза Александр Ткачев заявил, что нынешняя ситуация требует немедленных, причем довольно радикальных решений.
"Существующие сегодня штрафы за нарушения в сфере производства, соблюдения техрегламентов и маркировки продукции просто смехотворны", — посетовал министр. Что касается контроля, то Ткачев предложил расширить полномочия Россельхознадзора. Например, предоставить ему возможность проведения внезапных и внеплановых проверок предприятий, расширить полномочия по контролю за региональными ветеринарными службами и вообще за всеми продуктами. «Надеюсь, что в эту сессию Госдумы мы внесем поправки в закон о ветеринарии, будем услышаны, и поправки будут приняты», — отметил Ткачев.
"Решение, если оно будет принято, было бы вполне логичным, — заявила в беседе с "Российской газетой" глава Института аграрного маркетинга Елена Тюрина. — Дело в том, что иностранные покупатели нашего продовольствия требуют необходимые документы (сертификаты, справки и так далее), так что принцип «одного окна», функции которого может выполнять Россельхознадзор, существенно облегчит решение задачи наращивания нашего экспорта".
Поможет это и на внутреннем рынке. Сейчас, напомним, Россельхознадзор следит за качеством и безопасностью сырья, а уже за «порогом» переработки и торговли — не его зона ответственности.
Кроме того, в минсельхозе считают необходимым усилить контроль над ситуацией, связанной с распространением опасных болезней животных. Речь идет об африканской чуме свиней (АЧС) и ящуре. «Ситуация по АЧС остается крайне тревожной, — отметил министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов. — В Белгородском регионе сосредоточено 45 процентов производства российской свинины, и страшно представить, что может быть, если там окажется вспышка». Министерство сельского хозяйства настаивает и на изменении процедуры контроля за безопасным обращением с пестицидами. Для этого также потребуется разработка нового законопроекта, в котором будет четко описан предмет контроля и механизмы его реализации.
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