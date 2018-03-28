Источник: два чиновника Кемеровской области уходят в отставку

Заместитель губернатора, руководитель аппарата администрации Кемеровской области Алексей Зеленин и начальник департамента внутренней политики Нина Лопатина покидают свои посты, сообщает местное издание VSE42.Ru со ссылкой на источник.

Документы об их отставке еще не подписаны, но кадровое решение уже принято.

По данным источника, место Зеленина займет Ольга Турбаба, которая ранее была заместителем главы Кемерово по социальным вопросам.

Официального подтверждения информации об отставках не поступало.