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Источник: два чиновника Кемеровской области уходят в отставку
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Источник: два чиновника Кемеровской области уходят в отставку 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Амител
Заместитель губернатора, руководитель аппарата администрации Кемеровской области Алексей Зеленин и начальник департамента внутренней политики Нина Лопатина покидают свои посты, сообщает местное издание VSE42.Ru со ссылкой на источник.
Документы об их отставке еще не подписаны, но кадровое решение уже принято.
По данным источника, место Зеленина займет Ольга Турбаба, которая ранее была заместителем главы Кемерово по социальным вопросам.
Официального подтверждения информации об отставках не поступало.
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