В Ростове пройдет концерт в память о погибших в Кемерове

Анита Цой и Сегодня, 28 марта, в Ростове-на-Дону на площадке конгресс-холла ДГТУ состоится благотворительный концерт памяти жертв трегедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает пресс-служба вуза. На сцене выступят заслуженные артистки России Ольга Кормухина , а также участники международного фестиваля-конкурса «Имена России». Планируется, что на мероприятии прозвучат лирические композиции и стихотворения. Вход бесплатный.

Также начиная с 12 часов в конгресс-холле ДГТУ начинает работу единый централизованный сбор средств. Они будут перечисляться на расчётный счёт помощи пострадавшим.

Напомним, пожар, который произошел в воскресенье, 25 марта, унес жизни 64 человек, в том числе детей. Сегодня, 28 марта, в стране объявлен общероссийский день траура.