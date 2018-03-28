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В Ростове пройдет концерт в память о погибших в Кемерове
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Ростове пройдет концерт в память о погибших в Кемерове 

Деловое сообщество 1 час назад
Сегодня, 28 марта, в Ростове-на-Дону на площадке конгресс-холла ДГТУ состоится благотворительный концерт памяти жертв трегедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает пресс-служба вуза. На сцене выступят заслуженные артистки России Анита Цой и Ольга Кормухина, а также участники международного фестиваля-конкурса «Имена России». Планируется, что на мероприятии прозвучат лирические композиции и стихотворения. Вход бесплатный.
Также начиная с 12 часов в конгресс-холле ДГТУ начинает работу единый централизованный сбор средств. Они будут перечисляться на расчётный счёт помощи пострадавшим.
Напомним, пожар, который произошел в воскресенье, 25 марта, унес жизни 64 человек, в том числе детей. Сегодня, 28 марта, в стране объявлен общероссийский день траура.
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